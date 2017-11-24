За публикацию экстремистских картинок в «ВКонтакте» житель Заполярного заплатит штраф

27 Ноября 2017 года, 12:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В суд направлены уголовные дела в отношении жителя Заполярного, который на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» публично опубликовал изображения, которые ранее в соответствии с решением суда были признаны экстремистскими и включены в федеральный список экстремистских материалов.

В отношении физических лиц за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей либо административный арест до 15 суток с конфискацией материалов и оборудования, использовавшегося для их производства.

Постановлением Печенгского районного суда гражданину с учетом признания им своей вины назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Фото: plus.google.com