Четверо на одного: неизвестные избили неизвестного в Североморске

27 Ноября 2017 года, 13:20

СЕВЕРОМОРСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В Североморске проводится проверка по факту избиения неустановленными людьми другого неустановленного мужчины. В интернете была опубликована видеозапись, на которой видно, как четверо неизвестных избивают человека, после чего садятся в такси и уезжают в неизвестном направлении. Потерпевший, спустя некоторое время, также покидает место происшествия, сообщили в УМВД по Мурманской области.

Примечательно, что в полицию и медучреждения Североморска сообщений по факту нарушения правопорядка и пострадавших в данный период не поступало. Автор видеозаписи также не сообщил об избиении в правоохранительные органы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.