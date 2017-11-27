Мурманчанин предстанет перед судом за выращивание у себя дома марихуаны

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Балет «Щелкунчик» в исполнении солистов Государственного академического Большого театра Балет «Щелкунчик» в исполнении солистов Государственного академического Большого театра
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска
Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви» Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви»
Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка
Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика» Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика»
 
 

Видеоновости16+

«Крутящий момент»
 
 
 
 

Курсы валют 25.11.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,9644
-0,8385
1 USD
Доллар США
58,5318
-0,9286
1 EUR
Евро
69,3309
-0,4875
10 NOK
Норвежских крон
71,9099
0,4869
10 SEK
Шведских крон
70,4829
0,7232
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
4.3 м/с
давление 750.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

 
 
 
 

Выбор редакции

Новые технологии позволят определить, кто «слил» в сеть ответы на ЕГЭ
27 Ноября 2017, 14:52
Новые технологии позволят определить, кто «слил» в сеть ответы на ЕГЭ
Заседание Госкомиссии по развитию Арктики пройдёт в Санкт-Петербурге 5 декабря
27 Ноября 2017, 13:47
Заседание Госкомиссии по развитию Арктики пройдёт в Санкт-Петербурге 5 декабря
80-летие Мурманской области «обрастает» программой мероприятий
27 Ноября 2017, 13:06
80-летие Мурманской области «обрастает» программой мероприятий
Оперативники вновь пришли в правительство Мурманской области
27 Ноября 2017, 12:07
Оперативники вновь пришли в правительство Мурманской области
 
 
 
 

Самое читаемое

Скончался глава комитета по безопасности населения Мурманской области Владимир Воротников
26 Ноября 2017, 19:25
Оперативники вновь пришли в правительство Мурманской области
27 Ноября 2017, 12:07
В Мурманске бухгалтер незаконно присвоила более 400 тысяч рублей
27 Ноября 2017, 11:00
Многодетным мамам Мурманской области вручили региональные награды
26 Ноября 2017, 18:40
Американцы потратили рекордные 5 млрд долларов в «Чёрную пятницу»
26 Ноября 2017, 19:43
«Северные хаски» проиграли «Лисам» 4:8 в товарищеском матче
26 Ноября 2017, 16:37
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Криминал » Мурманчанин предстанет перед судом за выращивание у себя дома марихуаны
 
 
 
 
27 Ноября 2017 года, 14:16

Мурманчанин предстанет перед судом за выращивание у себя дома марихуаны


МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация о причастности безработного мурманчанина, 1986 года рождения, к незаконному обороту наркотиков растительного происхождения.

Сотрудники нашли у злоумышленника запрещенные вещества, а также семена растений, лампы и специальные приспособления для выращивания каннабиса (марихуаны) в домашних условиях. Экспертиза подтвердила, что мужчина хранил по месту жительства каннабис общей массой 55,7 грамма. Кроме того, северянин хранил амфетамин массой 2,7244 грамма.

По факту в отношении ранее не судимого жителя областного центра возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мужчина получил удар ножом, защищая сожительницу
2.
В Мурманске пройдет детский турнир по хоккею на приз Ледового дворца
3.
В Мурманске состоится презентация новой книги Дмитрия Ермолаева
4.
В Ловозере рисовали комиксы на саамском
5.
В Мурманске пройдут мероприятия в честь столетия Независимости Финляндии
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "34405" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/208382.html" ["comment"]=> string(233) "Почему от трех до десяти? Считайте от десяти и дальше.... Как то несправедливо к тем жертвам этой" приправы" к мозгам. Мы их теряем." ["date"]=> string(19) "2017-11-27 16:23:58" ["autor"]=> string(8) "Гном" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "95.54.178.136" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:72287112" } }
  • Почему от трех до десяти? Считайте от десяти и дальше.... Как то несправедливо к тем жертвам этой" приправы" к мозгам. Мы их теряем.
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта