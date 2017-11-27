Мурманчанин предстанет перед судом за выращивание у себя дома марихуаны

27 Ноября 2017 года, 14:16

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация о причастности безработного мурманчанина, 1986 года рождения, к незаконному обороту наркотиков растительного происхождения.

Сотрудники нашли у злоумышленника запрещенные вещества, а также семена растений, лампы и специальные приспособления для выращивания каннабиса (марихуаны) в домашних условиях. Экспертиза подтвердила, что мужчина хранил по месту жительства каннабис общей массой 55,7 грамма. Кроме того, северянин хранил амфетамин массой 2,7244 грамма.

По факту в отношении ранее не судимого жителя областного центра возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от трех до десяти лет тюрьмы.