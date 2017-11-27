Мужчина получил удар ножом, защищая сожительницу

27 Ноября 2017 года, 15:34

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ - В областном центре по факту причинения тяжкого вреда в отношении мужчины, ранее привлекаемого к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о госпитализации местного жителя. Проникающее ножевое ранение грудной клетки получил мурманчанин во время совместного распития спиртных напитков с сожительницей и соседями.

Опросив потерпевшего, сотрудники полиции установили, что между людьми возник конфликт. Один из соседей оскорбил женщину. Потерпевший решил заступиться за сожительницу, на что сосед схватил кухонный нож и нанес ему несколько ударов. Врачи у пострадавшего квалифицировали травмы как причинившие тяжкий вред здоровью.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы установили подозреваемого и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фото: in-news.ru