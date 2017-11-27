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Главная » Криминал » В Мурманске мошенники выдают себя за газовщиков
 
 
 
 
27 Ноября 2017 года, 19:45

В Мурманске мошенники выдают себя за газовщиков


МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ - В Мурманске зафиксированы многочисленные случаи совершения действий от имени «Горгаза». Мошенники проводят ложные проверки газового оборудования и обманом навязывают гражданам якобы обязательные платные услуги.

Данные манипуляции противозаконны и не имеют никакого отношения к АО «Мурманоблгаз». Сотрудники АО «Мурманоблгаз» информируют граждан заблаговременно, вывешивают объявления перед началом технического обслуживания.

Также АО «Мурманоблгаз» напоминает, что в Мурманске действует мошенническая группа, рассылающая смс-сообщения о задолженности на газ.

«Если неизвестный человек представляется сотрудником службы газа, незамедлительно позвоните в аварийную или дежурно-диспетчерскую службу», - говорится в сообщении.

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