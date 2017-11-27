В Ковдорском районе поймали несостоявшегося браконьера

27 Ноября 2017 года, 17:16

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ - В Куропте полицией была пресечена попытка совершения браконьерства. Житель Ковдорского района планировал добыть рыбу семейства лососевых. Он установил рыболовные сети в устье реки Вандас. Река является местом нереста сига. Раннее мужчина уже был судим за кражу.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело УК РФ по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьер находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы. Максимальное наказание за данное преступление – арест на срок до 6 месяцев.