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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

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Главная » Криминал » В Ковдорском районе поймали несостоявшегося браконьера
 
 
 
 
27 Ноября 2017 года, 17:16

В Ковдорском районе поймали несостоявшегося браконьера


МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ - В Куропте полицией была пресечена попытка совершения браконьерства. Житель Ковдорского района планировал добыть рыбу семейства лососевых. Он установил рыболовные сети в устье реки Вандас. Река является местом нереста сига. Раннее мужчина уже был судим за кражу.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело УК РФ по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьер находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы. Максимальное наказание за данное преступление – арест на срок до 6 месяцев.

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