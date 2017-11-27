Мурманчанин лишился крупной суммы денег по невнимательности

27 Ноября 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту кражи чужого имущества. Мужчина похитил банковскую карту, а находящиеся на ней денежные средства обналичил. С заявлением в полицию обратился мурманчанин, 1976 года рождения. Он рассказала, что с его карты было списано 120 тысяч рублей.

В хищении денежных средств потерпевший подозревал малознакомого мужчину, с которым он накануне распивал спиртные напитки в питейном заведении. Сотрудники полиции по ориентировке задержали 39-летнего неработающего мужчину и доставили в отдел полиции.

Он признался в совершении кражи и рассказал, что запомнил комбинацию цифр пин-кода, когда потерпевший расплачивался картой. Воспользовавшись невнимательностью хозяина, он похитил карту, после чего скрылся. Позже злоумышленник обналичил крупную сумму денег через банкомат. Чужими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: YouTube