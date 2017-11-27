Житель Оленегорска пытался подкупить сотрудника ДПС

28 Ноября 2017 года, 09:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Жителю Оленегорска может грозить лишение свободы за дачу взятки должностному лицу. В отношении 24-летнего гражданина возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в ноябре в ночное время обвиняемый, ранее лишённый водительских прав, был остановлен сотрудниками ДПС по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Желая избежать ответственности, мужчина намеревался передать сотрудникам ДПС 25000 рублей. Сотрудники полиции отказались от получения взятки и доложили о случившемся в дежурную часть, сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.