Приговор двум браконьерам из Мурманска вступил в законную силу

28 Ноября 2017 года, 09:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Вступил в законную силу приговор двум жителям Мурманска, которых обвиняли в незаконно вылове рыбы. Мужчин задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в районе рыбопромыслового участка «Летнее» акватории Белого моря. Браконьеры установили сети в местах миграционного хода горбуши и выловили таким образом более 10 экземпляров рыбы.

Приговором суда одному из браконьеров назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год. Второй мужчина от уголовной ответственности был освобождён в связи с раскаянием, способствованием раскрытию преступления, возмещением ущерба, а также тем фактом, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести.

Также, на основании постановления суда, были конфискованы орудия лова в пользу государства.