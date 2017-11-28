Пьяный житель Североморска изнасиловал 17-летнюю девушку

28 Ноября 2017 года, 12:00

СЕВЕРОМОРСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В Североморске завершено расследование уголовного дела в отношении местного 24-летнего жителя. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней.

По версии следствия, обвиняемый, 1993 года рождения, 27 декабря 2016 года находился в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир Североморска. Желая удовлетворить свои сексуальные потребности, он с применением силы и против воли 17-летней потерпевшей совершил с ней половое сношение.

«При этом злоумышленник заведомо был осведомлен о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей», - сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: svk.comnordic_hanna