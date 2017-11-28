В Кандалакше вступил в силу приговор местному жителю, осужденному за ряд тяжких преступлений

28 Ноября 2017 года, 15:15

КАНДАЛАКША/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Вступил в силу приговор в отношении жителя Кандалакши, осужденного за совершение ряда тяжких преступлений.

Приговором Кандалакшского районного суда местный житель осужден за незаконное проникновение в жилище, вымогательство с применением насилия, а также совершение иных действий сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшим.

Установлено, что злоумышленник с целью выяснения отношений со своим знакомым против его воли с применением насилия проник к нему в квартиру. Находясь в квартире, он потребовал от потерпевшего передать ему в течение семи дней денежные средства в размере 5000 рублей либо мобильный телефон. При этом злоумышленник нанес ему удары в область головы и высказал угрозы убийством.

Ко всему прочему, до совершения вышеуказанного преступления виновный, угрожая ножом, с применением физического насилия совершил действия сексуального характера в отношении двоих потерпевших.

Суд назначил гражданину наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мурманским областным судом жалоба осужденного оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.