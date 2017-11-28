Пенсионерка из Заполярного не попалась на крючок мошенника

28 Ноября 2017 года, 18:13

МУРМАНСК/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – В полицию города Заполярья обратилась 84-летняя женщина с заявлением. В нем было указано, что неизвестный пытался обманом выманить из нее 25 тыс. рублей.

Полиция установила, что пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и спросил о приобретении лекарств. Получив положительный ответ, мошенник уверил, что купленные препараты некачественны и женщине положена выплата его стоимости. Злоумышленник пытался убедить северянку перевести ему на счет деньги – налог, якобы необходимый для получения компенсации.

Но пенсионерка не поверила мошеннику и написала заявление в полицию.