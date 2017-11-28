В жителя Снежногорска стреляли из пневматического пистолета

29 Ноября 2017 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Снежногорске по факту причинения тяжкого вреда в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело. В отдел полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир происходит конфликт между двумя мужчинами. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что хозяину квартиры причинены серьезные телесные повреждения из пневматического пистолета в область грудной клетки и в глаз. После чего злоумышленник скрылся. Полиция помогла госпитализировать пострадавшего мужчину.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что причиной противоправного поступка стало личное неприязненное отношение к потерпевшему.

Следователем отдела полиции по ОМВД России по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.