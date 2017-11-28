В Кировске задержана подозреваемая в нанесении удара ножом сожителю

29 Ноября 2017 года, 15:46

КИРОВСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ - В Кировске в отношении северянки, ранее привлекаемой к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи в квартире был обслужен мужчина с телесными повреждениями в виде раны передней поверхности грудной клетки.

Полиция установила, что между потерпевшим и сожительницей возникла ссора. В ходе данного конфликта женщина взяла на кухне нож и нанесла им удар по телу мужчины. Врачи у пострадавшего квалифицировали травмы как причинившие легкий вред здоровью.

Сотрудники уголовного розыска по месту жительства задержали кировчанку, которая признает свою вину и раскаивается в содеянном.

В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное ее может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Фото: VistaNews.ru