В Мурманской области вынесен обвинительный приговор в отношении супругов-мошенников

29 Ноября 2017 года, 16:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше вынесен обвинительный приговор в отношении семейной пары, занимавшейся интернет-мошенничеством в особо крупном размере.

Следствием и судом установлено, что двое жителей области создали группу в популярной социальной сети, в которой размещали объявления о розничной продаже женской одежды с условием 100% предоплаты. При этом злоумышленники изначально не имели намерения выполнять свои обязательства по отправке оплаченного товара заказчикам.

Потерпевшие переводили различные суммы денежных средств в счет оплаты одежды на банковские счета, оформленные на подставных лиц. Таким образом, своими умышленными преступными действиями пара причинила имущественный вред 58 гражданам России на общую сумму более 1 миллиона рублей.

В ходе следствия жители Кандалакши вину в деянии признали, однако ущерб, причиненный потерпевшим, не возместили, так как полученные обманным путем денежные средства они потратили по своему усмотрению.

Судом злоумышленники осуждены к лишению свободы на сроки 3,5 года. Мужчина с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, его жена – условно. Приговор в законную силу не вступил.