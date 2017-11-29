В Мурманске продолжают регистрировать сообщения о мошенничестве в сети

29 Ноября 2017 года, 19:35

МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжают орудовать телефонные и интернет-мошенники.

В полицию с заявлением обратилась женщина. Жительница города рассказала органам, что собиралась приобрести породистую собаку. Найдя в интернете группу, в которой имелась желаемая порода, пострадавшая согласилась перевести на банковский счет «администратору группы» денежные средства в размере 63 тыс. рублей. Женщина не получила щенка и попыталась связаться с ложным продавцом, но сделать этого не удалось. Мошенник завладел деньгами заявительницы.

29-летний мужчина, проживающий в регионе также обратился в органы по факту мошенничества. Пострадавший рассказал, что он с помощью онлайн услуги перевел на счет Интернет сайта по продаже техники деньги в сумме 43357 рублей. Интернет-магазин не выслал товар заявителю. Связаться по указанному номеру не получилось.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.