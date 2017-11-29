В Полярных Зорях раскрыта кража со строительной площадки

29 Ноября 2017 года, 18:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ — Личность похитившего со стройплощадки отрезную машинку, перфоратор и дрель была установлена.

В дежурную часть обратился предприниматель с заявлением о краже из строящегося многоквартирного дома. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что злоумышленник незаконно проник внутрь, используя имеющийся ключ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось в течение суток установить личность подозреваемого. Им оказался рабочий строительной фирмы, 1979 года рождения, ранее судимый за кражу и ограбление. Злоумышленник признался в содеянном. Похищенное имущество он успел продать, деньги потратить.

В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.