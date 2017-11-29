Мошенника из Новосибирска приговорили к 7,5 годам колонии

30 Ноября 2017 года, 08:40

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор жителю Новосибирска, обвиняемого в совершении мошенничества. Преступления в составе организованной группы он совершил с сентября по ноябрь 2016 года.

В ходе телефонных разговоров подсудимый сообщал заведомо ложные сведения пожилым жительницам Мурманской области о проблемах с их близкими родственниками. Потерпевшие, поверившие мошеннику, перечисляли ему требуемые суммы денег. Общий ущерб, причинённый мошенническими действиями семи потерпевшим, составил 613 тысяч рублей. Ещё восемь человек, которым звонил подсудимый, не поверили преступнику., и их средства в общем размере 378 тысяч рублей, остались в сохранности.

Деятельность организованной группы телефонных мошенников была прекращена правоохранительными органами в декабре 2016 года после задержания ее участников – мурманским полицейским пришлось отправиться в Сибирь.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.