Мурманчанину, совершившему преступление в Вологодской области, вынесли приговор

30 Ноября 2017 года, 08:55

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В Вологодской области вынесли приговор жителю Мурманска, обвиняемому в убийстве своего знакомого. Как ранее сообщал «Би-порт», с заявлением в полицию о пропаже своего сына обратился житель Белозёрска.

В ходе следствия было установлено, что вечером 23 июля 2017 года между мурманчанином и жителем Череповца произошёл конфликт в строительном вагончике. Оба мужчины были пьяны. Ссора, возникшая из-за недовольства подсудимым качество работы своего коллеги, стала причиной преступления. В ходе конфликта северянин нанёс потерпевшему удар ножом в спину. От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления, обвиняемый тело погибшего закопал рядом с домом», - сообщили в Следственном комитете по Вологодской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.