В Мурманске разыскивают «работниц газовой службы», которые обокрали квартиру пенсионера

30 Ноября 2017 года, 11:06

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В полицию обратился пенсионер, 1927 года рождения, с сообщением о том, что у него из квартиры были похищены денежные средства в размере 70 тысяч рублей.

Заявитель рассказал полицейским, что днем к нему пришли две девушки, которые представились работницами газовой службы, и сообщили о том, что им необходимо проверить газовое оборудование. Одна из девушек попросила хозяина квартиры провести ее к газовой плите для осмотра, в этот момент вторая девушка направилась в комнату, в которой находилась супруга потерпевшего. Пожилая женщина не помнит произошедшего.

Спустя некоторое время после ухода девушек мужчина, собираясь пойти в магазин, обнаружил пропажу денежных средств, после чего он незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении кражи разыскиваются две девушки:

Первой на вид 25-30 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч, лицо европейской внешности. Была одета в куртку темного цвета ниже пояса, темные брюки. Её сообщница выглядит также на 25-30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Была одета в темную одежду.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении злоумышленниц, позвонить по телефонам 8 (8152) 40-62-91 (дежурная часть УМВД России по г. Мурманску), 8 (8152) 40-61-10 (дежурная часть отдела полиции №2) или 02.

Напомним, в областном центре зафиксированы многочисленные случаи совершения действий от имени «Горгаза». Мошенники проводят ложные проверки газового оборудования и обманом навязывают гражданам якобы обязательные платные услуги.