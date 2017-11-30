Мурманчанин изрезал знакомого шпателем

30 Ноября 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ — В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. В полицию поступило сообщение из медучреждения о госпитализации жителя Мурманска, 1972 года рождения, с телесными повреждениями в виде порезов лица.

Полицейские опросили потерпевшего и установили, что травмы ему были нанесены на месте работы – в помещении цеха по изготовлению мебели, расположенного на территории города. В конце рабочего дня потерпевший вместе со знакомым решили отдохнуть и выпить. У них возник конфликт. В результате ссоры злоумышленник схватил шпатель и, используя его в качестве оружия, нанес несколько ударов пострадавшему в область лица.

Полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и хулиганство.

По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фото: Flickr.com