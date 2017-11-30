Бомж тростью избил мурманского дворника

30 Ноября 2017 года, 18:20

МУРМАНСК/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В отдел полиции поступило сообщение от жительницы Мурманска, 1938 года рождения, о причинении ей физической боли и телесных повреждений. Прибывшие на место происшествия в подъезд дома полицейские выяснили, что потерпевшая работает дворником. Утром она зашла в подъезд для того, чтобы произвести уборку, и обнаружила мужчину, который спал на лестничной площадке. На ее просьбу уйти он схватил трость и умышленно несколько раз ударил ею в область головы потерпевшей.

Сотрудники уголовного розыска установили неработающего, ранее неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства и доставили в отдел полиции.

Участковыми уполномоченными отдела полиции возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание за данное преступление. Это может быть штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, исправительные работы на срок до 6 месяцев или же арест на срок до 3 месяцев.