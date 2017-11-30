Мурмачанина отправили в колонию за грабёж на улице

01 Декабря 2017 года, 10:13

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Приговором Ленинского районного суда г. Мурманска местный житель, 1991 года рождения, осужден за совершение грабежа.

Суд установил, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, сорвал с шеи прохожего золотую цепочку стоимостью 10 000 рублей. После чего скрылся с места преступления.

Вскоре преступник был задержан, а украденное ювелирное изделие изъято. Как стало известно, мужчина освободился из мест лишения свободы 2 месяца назад, где отбывал наказание также за совершение краж.

С учётом обстоятельств, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: plus.google.com