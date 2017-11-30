Жительница Мурманска «настучала» на соседку из мести

01 Декабря 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на местную жительницу завели уголовное дело по факту ложного доноса. Женщина обратилась в полицию с заявлением о нападении.

Якобы потерпевшая рассказала, что на неё напал и ограбил человек, которого наняла её соседка. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, опросили возможных свидетелей, однако подтвердить факт совершения преступления не удалось.

Позже стало известно, что женщина долгое время находится в конфликте с соседкой. Женщина, подозреваемая в совершении ложного доноса, призналась в содеянном. Она пояснила, что подала заявление с целью отомстить соседке за давнюю обиду.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.