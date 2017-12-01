В Мурманске адвокат предстанет перед судом

01 Декабря 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в совершении нарушения правил дорожного движения, подвергнутый ранее административному наказанию.

По версии следствия, обвиняемый, 1987 года рождения, ранее получил административное наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем, чем поставил под угрозу безопасность движения. Стоит отметить, что обвиняемый имеет действующий статус адвоката.

Под весом собранных по делу доказательств, обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом деянии. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.