В Мурманске адвокат предстанет перед судом

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в совершении нарушения правил дорожного движения, подвергнутый ранее административному наказанию.
По версии следствия, обвиняемый, 1987 года рождения, ранее получил административное наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем, чем поставил под угрозу безопасность движения. Стоит отметить, что обвиняемый имеет действующий статус адвоката.
Под весом собранных по делу доказательств, обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом деянии. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.