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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » В Мончегорске задержали магазинного вора
 
 
 
 
01 Декабря 2017 года, 18:03

В Мончегорске задержали магазинного вора


МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ –  Сотрудники Росгвардии задержали жителя Мончегорска, который попытался вынести товар из гипермаркета «Твой» на сумму 7818 рублей, не оплатив его.

Приехавший по вызову наряд группы Отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску, задержал мужчину, 1986 года рождения, который уже был ранее судим за имущественные преступления.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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