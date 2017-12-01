Отец ударил кухонным ножом сына во время совместного распития спиртного

01 Декабря 2017 года, 17:55

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о госпитализации местного жителя. Колото-резаную рану задней поверхности бедра получил мурманчанин, 1984 года рождения, во время совместного распития спиртного со своим отцом.

Опросив потерпевшего, сотрудники полиции установили, что межу людьми произошел конфликт. В ходе ссоры в квартире по месту жительства мужчина схватил кухонный и нанес им удар сыну.

Участковые уполномоченные отдела полиции при содействии сотрудников Росгвардии задержали ранее не судимого 52-летного подозреваемого и доставили в отдел.

Дознавателем возбуждено уголовное дело с максимальным наказанием — лишение свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.