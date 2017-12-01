Житель Мурманска поджёг двери соседке

01 Декабря 2017 года, 18:15

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В полицию обратилась жительница Мурманска, 1975 года рождения. Женщина рассказала, что по причине поджога ей нанесли ущерб на сумму 17450 рублей.

Полицейские установили, что пожар повредил дверь квартиры, в которой проживает женщина. Опросив потерпевшую, было установлено, что подозревать в преступлении можно мужчину, проводившего ремонт в квартире. Накануне между женщиной и мужчиной произошел конфликт.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску установили жителя города Североморска, 1977 года рождения, и доставили в отдел полиции.

Подозреваемый в содеянном признался: решил таким образом отомстить потерпевшей. Мужчина поджег коврик, однако, огонь быстро распространился на дверь.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: Twitter