Житель Мурманска поджёг двери соседке

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В полицию обратилась жительница Мурманска, 1975 года рождения. Женщина рассказала, что по причине поджога ей нанесли ущерб на сумму 17450 рублей.
Полицейские установили, что пожар повредил дверь квартиры, в которой проживает женщина. Опросив потерпевшую, было установлено, что подозревать в преступлении можно мужчину, проводившего ремонт в квартире. Накануне между женщиной и мужчиной произошел конфликт.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску установили жителя города Североморска, 1977 года рождения, и доставили в отдел полиции.
Подозреваемый в содеянном признался: решил таким образом отомстить потерпевшей. Мужчина поджег коврик, однако, огонь быстро распространился на дверь.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото: Twitter