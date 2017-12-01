Средний возраст преступника в Мурманской области – 38 лет

01 Декабря 2017 года, 18:44

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – За ноябрь 2017 года сотрудники вневедомственной охраны задержали и доставили в отделы полиции 80 человек, выехав по сигналу «Тревога» на охраняемые объекты в Мурманске, Апатитах и Кандалакше. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии. В четырех случаях сотрудниками полиции были возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Восемь человек из 80 совершили повторное хищение в течение текущего года, а один – в течение ноября.

Средний возраст злоумышленников, задержанных в ноябре, составляет 38 лет. 29% преступников не достигших возраста 18 лет. Мужчины составляют 81% от общего числа, а женщины 19%.

В основном, хищения совершаются в вечернее время, средний показатель – 17 часов 36 минут. А сумма ущерба варьируется от 46 до 7818 рублей. Товар пытаются похитить самый разнообразный, но преобладают продукты питания.

Фото: Сергей Шахиджанян