Мужчина притворился студентом и обокрал вуз в Апатитах

01 Декабря 2017 года, 19:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В Апатитах по факту кражи из высшего учебного заведения возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть отдела полиции обратилась администрация учебного заведения о похищении принадлежащего вузу ноутбука. Причиненный ущерб составил 45 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что происшествие произошло в одной из аудиторий путем свободного доступа, и установила личность злоумышленника. Подозреваемым оказался неработающий 35-летний местный житель, ранее судимый за кражу, разбой и незаконный оборот наркотических средств. Мужчина признался в содеянном и заявил, что проник в учебное заведение под видом студента. Воспользовавшись случаем, подозреваемый взял лежавший на столе переносной компьютер и скрылся. Похищенное имущество он продал, а денежные средства потратил на личные нужды.

По краже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Статья предусматривает меру наказания в виде двух лет лишения свободы.