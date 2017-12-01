Забывчивый северянин лишился 5 тысяч рублей с банковской карты

02 Декабря 2017 года, 13:46

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 2 декабря/ БИ-ПОРТ – В полицию Заполярного обратился 31-летни местный житель, которой сообщил о краже с его банковской карты 5 тысяч рублей. Как выяснилось, некоторое время назад он поменял номер телефона. Услугу «мобильный банк» на старом номере карты отключить забыл.

Полицейские установили, кем используется прежняя сим-карта потерпевшего. Девушка-подросток, которой она принадлежит в настоящее время, призналась, что показала приходящие смс-сообщения о пополнении чужого банковского счета друзьям. Один из них предложил перевести деньги на свой счет. Молодой человек осуществил перевод денежных средств посредством услуги «мобильный банк», обналичил средства и потратил их на личные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное В отношении подростка 2000 года рождения, проживающего в Спутнике, избрана мера пресечения - присмотр за несовершеннолетним.