Житель Оленегорска незаконно хранил карабин

03 Декабря 2017 года, 08:45

ОЛЕНЕГОРСК/ 3 декабря/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске возбуждено уголовно дело в отношении жителя пос1лка Высокого по факту незаконного хранения орудия. Информация о мужчине поступила в местный отдел полиции. в квартире на ул. Можаева полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области обнаружили и изъяли огнестрельное оружие. Подозреваемый пояснил, что в свое время приобрел его в московском магазине, хранил без определенной цели для личного пользования.

В ходе экспертизы было установлено, что обнаруженный у северянина карабин СКС 1950 года выпуска был самодельно переделан для стрельбы штатными боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62х39 мм и пригоден для стрельбы.

По данному факту в отношении жителя Оленегорска возбуждено уголовное дело.