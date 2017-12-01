В Кировске сотрудник транспортного предприятия украл почти 50 метров кабеля

03 Декабря 2017 года, 13:40

КИРОВСК/ 3 декабря/ БИ-ПОРТ – В Кировске раскрыта кража с территории транспортного предприятия. В полицию обратилось руководство компании – из гаражного бокса неизвестный похитил 47 метров медного кабеля стоимостью около 78 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник внутрь помещения путем пролома задней стены.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель города Апатиты 1989 года рождения, ранее судимый за совершение кражи. Мужчина, как выяснилось, является сотрудником предприятия. Подозреваемый признался в содеянном, и рассказал полицейским, что планировал продать украденный кабель в скупку металлолома.

По данному факту возбуждено уголовное дело.