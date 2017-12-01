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Главная » Криминал » По факту стрельбы в Мурманске возбуждено уголовное дело
 
 
 
 
04 Декабря 2017 года, 09:32

По факту стрельбы в Мурманске возбуждено уголовное дело

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МУРМАНСК/ 4 декабря - 3 декабря около 17.30 в дежурную часть УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение о стрельбе на площади «5 углов». По предварительной информации, группа граждан, находясь в общественном месте, грубо нарушая общественный порядок, произвела не менее 5 выстрелов из оружия, предположительно из травматического и пневматического пистолетов. На данный момент пострадавших в результате стрельбы не установлено.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Мурманск ДТП ЧП

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