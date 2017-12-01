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Сари
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Главная » Криминал » Полиция Полярных Зорь разыскивает подозреваемую в краже крупной денежной суммы
 
 
 
 
04 Декабря 2017 года, 09:54

Полиция Полярных Зорь разыскивает подозреваемую в краже крупной денежной суммы

2 2ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 4 декабря - 17 ноября неустановленная женщина цыганской наружности постучала в квартиру жительницы г. Полярные Зори, 1982 года рождения, и просила у последней милостыню.

Поддавшись уговорам, женщина дала цыганке 100 рублей, после чего та увидела в квартире ребенка и попросила отдать ей ненужные детские вещи. Потерпевшая запустила цыганку в квартиру и стала искать для нее детские вещи. В этот момент цыганка сказала, что чувствует наложенную на потерпевшую порчу и что может по желанию потерпевшей порчу снять. Потерпевшая согласилась, чтобы цыганка провела обряд по снятию порчи.

Для обряда цыганка стала просить у потерпевшей различные предметы, а в какой-то момент попросила принести все имеющиеся в квартире деньги. Получив денежные средства от потерпевшей, цыганка завернула их в полотенце и положила под подушку, находящуюся на кровати в спальной комнате, после чего вышла из квартиры потерпевшей в неизвестном направлении. Через некоторое время потерпевшая достала полотенце из под подушки и обнаружила туалетную бумагу вместо денежных средств. Всего женщина лишилась 446 тысяч рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Полярнозоринский» по факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы  на срок до шести лет.

По подозрению в совершении преступления разыскивается женщина цыганской наружности, возраст 40-50 лет, худощавого телосложения, рост 150 – 160 см, волосы на голове темного цвета. Была одета в полупальто темного цвета с воротником, длинную черную юбку в пол, на голове имелся платок светлого цвета.

Просьба всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого лица,  а также при обнаружении на территории города и области иных лиц цыганской наружности, просящих милостыню, либо предлагающих свои услуги по совершению различных обрядов, ритуалов, гаданий и т.д., просьба незамедлительно сообщать в полицию по телефонам 02, 102, а также в МО МВД России «Полярнозоринский» по телефонам 8 (815-32) 6-31-07, 8 999 091 63 26.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)

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