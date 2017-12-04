За выходные сотрудники Росгвардии приняли участие в поимке двух преступников

04 Декабря 2017 года, 20:14

МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Мурманску приняли участие в раскрытии двух преступлений.

Сотрудникам Росгвардии от полицейских поступили ориентировки на розыск гражданина 1991 года рождения, подозреваемого в краже, и гражданина 1981 года рождения, подозреваемого в подделке документов.

В первом случае ранее судимый мурманчанин в ноябре текущего года вместе со своей сожительницей похитил из квартиры 26-летней гражданки комод и телевизор на сумму около 50 тысяч рублей.

Также разыскивался мужчина, который предъявил при подаче заявления о регистрации брака паспорт с признаками подделки. После того как сотрудники полиции установили, что штамп о регистрации по месту жительства поддельный, заявка о задержании гражданина была передана сотрудникам Росгвардии.

Оба правонарушителя были обнаружены нарядами групп задержания вневедомственной охраны по месту жительства и доставлены в отделения полиции для дальнейшего разбирательства. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

Фото: VistaNews.ru