В Снежногорске задержан мужчина, подозреваемый в уничтожении двух паспортов

04 Декабря 2017 года, 20:24

СНЕЖНОГОРСК/ 4 декабря - В отдел полиции Снежногорска обратилась за помощью женщина, 1983 года рождения. Она пояснила, что злоумышленником уничтожены паспорта на имя 16-летней дочери и совместно проживающего с ней мужчины. Документы находились в салоне принадлежащей потерпевшей машине «Форд Фокус», куда проник злоумышленник.

Полицейские, опросив заявительницу, выяснили, что автомобиль был припаркован возле дома по ул.Октябрьская, в котором проживает женщина. В порче паспортов у нее есть основания подозревать бывшего супруга, с которым она развелась некоторое время назад. Машина была в свое время куплена совместно, затем потерпевшая на законных основаниях переоформила ее на себя. Бывший муж периодически высказывал претензии по этому поводу.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель города, 1985 года рождения. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действительно проник в салон. Паспорта уничтожил по причине личной неприязни к экс-супруге.

По факту повреждения документов возбуждено уголовное дело в соответствии по ч.1 ст.325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по ЗАТО Александровск)