В Мончегорске оперативники раскрыли ограбление пенсионера до обращения потерпевшего в полицию

05 Декабря 2017 года, 11:55

МОНЧЕГОРСК/ 5 декабря - Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по г. Мончегорску поступила оперативная информация об уличном грабеже.

Сыщики установили, что ранее судимый за кражу и мошенничество житель Мончегорска, 1983 года рождения, в конце октября освободился из мест лишения свободы. Буквально через два дня после освобождения из исправительной колонии злоумышленник подошел на улице к мужчине, 1959 года рождения, и попросил у него телефон якобы для того, чтобы позвонить. Получив средство связи, мончегорец отошел на несколько шагов от владельца телефона, после чего пустился бежать, открыто похитив у пенсионера средство связи.

Сотрудники полиции установили и опросили пенсионера, у которого бывший осужденный похитил средство связи. Мужчина пояснил, что в полицию не обращался, так как стоимость похищенного телефона составляет 500 рублей.

По факту уличного грабежа в отношении 34-летнего безработного мончегорца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное деяние – лишение свободы на срок до 4 лет.

В настоящее время полицейские проверяют причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений, уже установлен факт кражи мобильного телефона, совершенный им в ноябре текушего года. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по г. Мончегорску)

Фото: riabir.ru