Мурманчанин оштрафован за публичное демонстрирование нацистской символики в социальной сети

05 Декабря 2017 года, 12:36

МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области в группе «ДТП ЧП» социальной сети «ВКонтакте» обнаружили фотоматериалы с изображением нацистской символики или атрибутики.

На стене, доступной для просмотра широкому кругу лиц, были размещены фотографии с изображением нацистской символики. Пропаганда и публичное демонстрирование таких изображений на территории России запрещены № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Фотоматериалы разместил администратор группы – житель Мурманска, 1991 года рождения. В его действиях усматривался состав правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...», поэтому сотрудники полиции направили материалы проверки прокурору Первомайского округа.

Прокурором в отношении мурманчанина было возбуждено административное производство. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 тысяча рублей. Мурманчанин свою вину признал, указав, что правонарушение совершил по неосторожности, не предполагая, что нарушает закон.

«Администратор группы сообщил, что это изображение уже было размещено и в других сообществах, но мы отвечаем только за территорию Мурманской области, поэтому можем привлечь только того, кто находится в нашем регионе», – сказали «Би-порту» в пресс-службе УМВД.

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