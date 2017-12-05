В Кандалакше задержали подозреваемого в краже аккумулятора из машины

05 Декабря 2017 года, 13:41

КАНДАЛАКША/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В отдел полиции Кандалакши 3 декабря поступило заявление от 72-летнего местного жителя о том, что из его автомобиля марки ВАЗ-2106 похищен аккумулятор. Чтобы открыть капот машины, было разбито заднее стекло. Сумма ущерба составила 5000 рублей.

Ночью 4 декабря в районе улицы Пронина наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Кандалакшскому району остановил мужчину, похожего по приметам на подозреваемого. Мужчина был задержан и совместно с сотрудниками уголовного розыска доставлен для проведения следственных действий по месту жительства. В квартире у подозреваемого был обнаружен похищенный аккумулятор.

В настоящее время в отношении жителя Кандалакши, 1964 года рождения, возбуждено уголовное дело, в котором предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Фото: VistaNews.ru