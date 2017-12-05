В областном центре полицейскими установлен подозреваемый в краже ювелирных изделий у бывшей жены

05 Декабря 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 5 декабря - В дежурную часть обратилась 24-летняя жительница Мурманска с заявлением о краже из ее квартиры. По словам заявительницы, в период времени, когда она находилась в отпуске, из ее квартиры были похищены золотые ювелирные изделия на общую сумму 112 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшую и выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать ее бывшего мужа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемого в преступлении, ранее не судимого 25-летнего мурманчанина, и доставили в отдел полиции.

Находясь в отделе полиции, злоумышленник признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что у него имелись ключи от квартиры потерпевшей. Воспользовавшись ими, он проник в квартиру, в которой проживал ранее, в отсутствие хозяйки.

Похищенное имущество он успел сдать в ломбард, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

По факту кражи дознавателем отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УМВД России по городу Мурманску