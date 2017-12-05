Два жителя области попались на уловки дистанционных мошенников

05 Декабря 2017 года, 19:02

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 декабря - В отдел полиции по городу Кировску МО МВД России «Апатитский» обратился 57-летний местный житель. Полицейским мужчина рассказал, что на сайте в сети Интернет разместил объявление о продаже котенка породы сфинкс. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести котенка. Мужчины договорились о встрече. По пути следования к условленному месту «покупатель», несколько раз позвонив потерпевшему, убедил его перевести больше 4 тысяч рублей на несколько номеров телефонов, заверив, что вернет деньги при расчете за котенка. Подождав продолжительное время лже-покупателя, который так и не пришел к назначенному месту встречи, пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, после чего обратился за помощью в полицию.

Еще одной потерпевшей от действий интернет-мошенников стала 60-летняя жительница Санкт-Петербурга, временно проживающая в городе Оленегорске. Она разместила объявление о продаже квартиры и мебели. Неизвестный, позвонил ей и под предлогом покупки и перевода предоплаты, убедил пенсионерку пройти к банкомату и под диктовку выполнить определенные манипуляции, после чего с ее счета были похищены деньги в сумме 9500 рублей.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области