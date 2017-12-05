Житель Росляково будет привлечен к уголовной ответственности за угрозы убийством, высказанные в адрес сожительницы

05 Декабря 2017 года, 17:23

МУРМАНСК/ 5 декабря - В дежурную часть отдела полиции №2 обратилась жительница Росляково, 1984 года рождения, с заявлением о том, что сожитель угрожал ей убийством.

Полицейские установили, что конфликт между мужчиной и женщиной в квартире по улице Заводская произошел на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина пригрозил заявительнице убийством, замахиваясь при этом топором. Потерпевшая угрозы насилия восприняла реально и обратилась за помощью в полицию.

Участковыми уполномоченными отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску подозреваемый, неработающий, ранее не судимый 31-летний житель Росляково, был установлен и доставлен в отдел полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УМВД России по городу Мурманску