На берегу озера в Мончегорске нашли тело мужчины

05 Декабря 2017 года, 16:05

МОНЧЕГОРСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В следственный отдел по Мончегорску следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области 4 декабря поступило сообщение об обнаружении на берегу озера Комсомольское в Мончегорске тела мужчины, 1960 года рождения.

На место происшествия выехала группа в составе следователя, следователя-криминалиста и оперативных сотрудников полиции. При осмотре места происшествия на теле мужчины обнаружены множественные колото-резанные ранения груди и конечностей, свидетельствующие об умышленном причинении смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению данного преступления, всех обстоятельств содеянного, мотива его совершения и сбор доказательств», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе СКР.