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Главная » Криминал » Двое мурманчан задержаны за поставки незаконно добытого краба
 
 
 
 
05 Декабря 2017 года, 16:40

Двое мурманчан задержаны за поставки незаконно добытого краба


МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В середине ноября в результате проведения спецоперации сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся поставками незаконно добытых биоресурсов в крупные столичные торговые и ресторанные сети.

В одном из гаражных кооперативов Ленинского округа города Мурманска в момент выгрузки конечностей краба из легкового автомобиля задержаны двое граждан России. Ими оказались местные жители, 1959 и 1962 года рождения. Один из них ранее уже привлекался к административной ответственности за незаконную добычу краба.

В багажнике автомобиля, принадлежащего одному из задержанных, были обнаружены мешки с секциями сырых конечностей краба. Осмотр арендованного гаражного бокса показал, что помещение было переоборудовано в кустарный цех по переработке и хранению морепродуктов. В помещении находились приспособления для варки краба, промышленная морозильная камера, электронные весы, а также упаковочные материалы.

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В общей сложности на месте осмотра было обнаружено 43 секции сырых и 252 секции варено-мороженных конечностей камчатского краба. Готовая к дальнейшей транспортировке и реализации продукция была расфасована по размерному ряду и упакована. Общий вес морепродуктов составил более 200 килограмм, рыночная стоимость – более 400 тысяч рублей.

Задержанные пояснили, что добывали краба в губе Малая Волоковая Баренцева моря и планировали уже на следующий день отправить партию на реализацию в Москву. Организованная преступная группа состояла из жителей Мурманской области, Санкт-Петербурга и Москвы. Ей удалось наладить постоянные поставки крабовой продукции в столичные магазины и рестораны.

В настоящее время установлены и задержаны все организаторы и участники незаконной деятельности. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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