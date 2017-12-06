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Сари
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Главная » Криминал » В Полярном возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью
 
 
 
 
06 Декабря 2017 года, 13:44

В Полярном возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью


ПОЛЯРНЫЙ/ 6 декабря - В отдел полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир по ул. Советская г. Полярный происходит конфликт между двумя мужчинами.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что хозяину квартиры причинены серьезные телесные повреждения. Злоумышленник на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес ему более 10 ударов руками и ногами в область головы и грудной клетки, сломав ребра и травмировав легкое. Драка произошла после совместного распития спиртного. Пострадавший мужчина, 1970 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение.

В качестве подозреваемого сотрудники полиции установили и задержали неработающего местного жителя, 1969 года рождения. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном.

По результатам проведенной экспертизы причиненый в результате побоев вред здоровью квалифицирован как вред здоровью средней тяжести. В связи с этим, по факту в отношении подозреваемого дознавателем ОМВД России по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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