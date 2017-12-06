В Апатитах полицейскими задержан подозреваемый в причинении вреда здоровью

06 Декабря 2017 года, 12:09

АПАТИТЫ/ 6 декабря - В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи был обслужен мужчина с телесными повреждениями в виде пулевых ранений обеих ног, причиненных в результате стрельбы из травматического пистолета.

Участковым уполномоченным полиции по месту жительства был опрошен 51-летний пострадавший. Он пояснил, что поссорился с незнакомым мужчиной на почве личных неприязненных отношений. Произошло это возле питейного заведения, расположенного на ул. Космонавтов. Словесный конфликт перерос в потасовку. В ходе драки потерпевший достал имеющийся при себе травматический пистолет калибра 9 мм и хотел им воспользоваться. Однако оружие выхватил противник и выстрелил несколько раз в хозяина пистолета. Пострадавший направился домой, куда вызвал бригаду медиков.

Сотрудники полиции вскоре задержали ранее судимого за грабеж местного жителя, 1996 года рождения. Он признался в содеянном.

Травмы, полученные потерпевшим, экспертами расцениваются как причинившие легкий вред здоровью. В связи с чем в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Апатитский»)

Фото: VistaNews.ru