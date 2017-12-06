В Кандалакше сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ударившего ножом собутыльника

06 Декабря 2017 года, 15:04

КАНДАЛАКША/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Кандалакшскому району задержали около одного из домов на Кандалакшском шоссе мужчину, разыскиваемого полицией.

Ориентировка на ранее судимого гражданина, 1956 года рождения, а также возможные места его нахождения были переданы нарядам, заступившим на охрану общественного порядка, сотрудниками полиции, при отработке данной информации сотрудники Росгвардии и обнаружили разыскиваемого. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По версии следствия, в июле 2017 года ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью мужчина, в ходе распития спиртных напитков в одном из дачных домов, нанес своему знакомому, 1979 года рождения, ножевое ранение. После получения судебно-медицинского заключения о причинении легкого вреда здоровью в отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый был объявлен в розыск. Максимальное наказание, которое ему грозит задержанному – лишение свободы сроком до двух лет.

Фото: Delfi