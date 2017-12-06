Мурманчанин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть потерпевшего

06 Декабря 2017 года, 14:35

МУРМАНСК/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Собранные следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении мурманчанина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что вечером 11 сентября 2016 года у ночного бара «Негрони», расположенного на улице Полярные Зори, мужчина, 1983 года рождения, выстрелом из травматического пистолета был ранен в область шеи. Потерпевший доставлен в одно из медицинских учреждений города, где спустя несколько дней скончался от полученного телесного повреждения. Злоумышленник, 1991 года рождения, скрывшийся с места преступления, задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории Мончегорска. На стадии предварительного следствия мужчина признал вину частично.

«В ходе расследования уголовного дела следователем проделан значительный объем следственных действий. Так, в рамках уголовного дела установлено и допрошено в качестве свидетелей более 40 граждан, проведены более 15 судебных экспертиз, в том числе: судебно-медицинские, баллистические, психофизиологическая и другие», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе СКР.

Приговором Октябрьского районного суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.