Житель Апатитов приговорен к 11 годам лишения свободы за убийство

07 Декабря 2017 года, 10:32

АПАТИТЫ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Собранные следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении ранее судимого 49-летнего апатитчанина. Он признан виновным в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Обвиняемый в июне 2015 года распивал спиртные напитки с малознакомым ему 38-летним жителем Кировска в одной из квартир жилого дома в Апатитах. На почве внезапной ссоры он вооружился охотничьим ножом и умышленно нанёс потерпевшему не менее 17 ударов, в том числе в область расположения жизненно-важных органов. Потерпевший скончался на месте.

Чтобы сокрыть следы преступления, злоумышленник перетащил тело мужчины в ванную комнату, облил бензином и поджёг, после чего покинул квартиру.

«Будучи судимым за умышленное убийство и сознавая неотвратимость и суровость мер государственно-правового принуждения за содеянное, обвиняемый покинул пределы России, в связи с чем был объявлен в международный розыск и заочно арестован судом», – сообщили «Би-порту» в СКР.

Мужчина был задержан на территории Брянской области, помещён под стражу и этапирован в Мурманскую область. Оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела осуществляли сотрудники полиции. Апатитский городской суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.