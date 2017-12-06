Житель Апатитов приговорен к 11 годам лишения свободы за убийство

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия» Приглашаем к участию в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия»
Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день» Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день»
Банк «Российский Капитал»: Большой кредит для малого бизнеса Банк «Российский Капитал»: Большой кредит для малого бизнеса
Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центре Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске продавали поддельную тресковую печень под чужой маркой
 
 
 
 

Курсы валют 07.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,9637
0,4039
1 USD
Доллар США
58,9281
0,2357
1 EUR
Евро
69,7060
0,0733
10 NOK
Норвежских крон
71,0979
0,7705
10 SEK
Шведских крон
70,1166
0,4967
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-18°
2.7 м/с
давление 755.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманская область на 46 месте в рейтинге туристической привлекательности регионов
06 Декабря 2017, 16:23
Мурманская область на 46 месте в рейтинге туристической привлекательности регионов
В общеобразовательных организациях Заполярья создаются условия для развития детей
06 Декабря 2017, 15:39
В общеобразовательных организациях Заполярья создаются условия для развития детей
ТРК «Хибины» рассматривался на заседании регионального правительства
06 Декабря 2017, 14:29
ТРК «Хибины» рассматривался на заседании регионального правительства
Бензин в Мурманской области подорожал
06 Декабря 2017, 14:10
Бензин в Мурманской области подорожал
 
 
 
 

Самое читаемое

Сборную России отстранили от Олимпиады-2018
06 Декабря 2017, 12:50
Бензин в Мурманской области подорожал
06 Декабря 2017, 14:10
Более 100 молодых северян получат премии Губернатора Мурманской области
06 Декабря 2017, 17:17
Под Оленегорском «Мерседес» улетел в кювет, обошлось без пострадавших
06 Декабря 2017, 11:25
Подводники Кольской флотилии провели подводную дуэль
06 Декабря 2017, 14:40
Мурманчанин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть потерпевшего
06 Декабря 2017, 14:35
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Криминал » Житель Апатитов приговорен к 11 годам лишения свободы за убийство
 
 
 
 
07 Декабря 2017 года, 10:32

Житель Апатитов приговорен к 11 годам лишения свободы за убийство


АПАТИТЫ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Собранные следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении  ранее судимого 49-летнего апатитчанина. Он признан виновным в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Обвиняемый в июне 2015 года распивал спиртные напитки с малознакомым ему 38-летним жителем Кировска в одной из квартир жилого дома в Апатитах. На почве внезапной ссоры он вооружился охотничьим ножом и умышленно нанёс потерпевшему не менее 17 ударов, в том числе в область расположения жизненно-важных органов. Потерпевший скончался на месте.

Чтобы сокрыть следы преступления, злоумышленник перетащил тело мужчины в ванную комнату, облил бензином и поджёг, после чего покинул квартиру.

«Будучи судимым за умышленное убийство и сознавая неотвратимость и суровость мер государственно-правового принуждения за содеянное, обвиняемый покинул пределы России, в связи с чем был объявлен в международный розыск и заочно арестован судом», – сообщили «Би-порту» в СКР.

Мужчина был задержан на территории Брянской области, помещён под стражу и этапирован в Мурманскую область. Оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела осуществляли сотрудники полиции. Апатитский городской суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Апатитах откроют бюст полного кавалера ордена Славы Ивана Кузнецова
2.
Мурманчанин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть потерпевшего
3.
На берегу озера в Мончегорске нашли тело мужчины
4.
В Апатитах состоялось представление, посвященное 80-летию Мурманской области
5.
Работникам строительной компании выплачена задолженность по зарплате на сумму более 2 млн рублей
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта